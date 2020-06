Turismo ed export cancellati dal Covid

CREMONA (9 giugno 2020) - È salatissimo il conto che l’economia provinciale paga all’emergenza Coronavirus. «Nel territorio i comparti più colpiti dalla crisi innescata dall’epidemia sono il turismo e l’export, in special modo quello legato all’agroalimentare e all’automazione – afferma Fabio Antoldi, docente di Strategia aziendale, Imprenditorialità e Management delle Pmi all’Università Cattolica –. È impossibile in questo momento fare l’esatta conta dei danni causati dal Covid, ma di certo si deve partire dall’analisi delle ricadute su questi settori cardine del sistema produttivo locale per inquadrare l’emergenza economica in una dimensione precisa». Però non c’è tempo di leccarsi le ferite: «Occorre mettere a punto alla svelta strategie efficaci per ripartire».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO