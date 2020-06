Furto aggravato, ricettazione e resistenza: arrestati dopo l'inseguimento

CREMONA (5 giugno 2020) - I carabinieri della Compagnia di Cremona hanno arrestato un 50 enne pluripregiudicato, residente a Fiorenzuola d’Arda, e un pluripregiudicato 40 enne, residente a Mortara, per i reati di furto di autovettura aggravato, ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale. L'operazione è nata dopo che nel mese di maggio in varie occasioni, i militari avevano rinvenuto furgoni e autocarri sottratti ai danni di aziende e cantieri della Provincia di Piacenza e regolarmente parcheggiati con targhe contraffatte o rubate, e si è conclusa nel pomeriggio di ieri, al termine di un inseguimento che ha avuto inizio a Cremona in via Eridano (uno dei luoghi tenuto sotto osservazione dagli uomini dell'Arma) e terminato a Pralboino (Brescia). I malviventi venivano intercettati rispettivamente alla guida di un autocarro rubato il 3 giugno a Piacenza e di un’autovettura Ford Fiesta, in qualità di “staffetta”, mentre percorrevano la tangenziale di Cremona. Giunti a Robecco d’Oglio, sorpresi dalla presenza di due pattuglie dei carabinieri del NOR – Sezione Radiomobile, impegnate in un posto di controllo -, i due non si fermavano all’alt e proseguivano la marcia a forte velocità. L’autista dell'autocarro, tallonato dai militari, abbandonava il mezzo in corsa, lungo la s.p. 7, all’altezza del comune di Pralboino e terminava la marcia contro un guard-rail, per poi fuggire nella campagna circostante, venendo rintracciato successivamente nei pressi di un canale attiguo all’argine del fiume Mella nell’intento di salire a bordo di un’autovettura Lancia Ypsilon, condotta da un complice sopraggiunto per tentare di recuperarlo e farlo così sfuggire alla cattura. Nel contempo l’altro uomo, dopo aver abbandonato la Ford Fiesta nel parcheggio di un bar di Milzano, veniva rintracciato mentre, a piedi, cercava di nascondersi nei pressi della pista ciclabile di Pralboino e, nella circostanza, opponeva resistenza spintonando e scalciando i militari. Sull’autocarro, successivamente restituito al proprietario, erano state applicate targhe, anteriore e posteriore risultate provento di furto commesso a Piacenza.

Il conducente dell’autovettura Lancia Ypsilon, un 21 enne residente a Fiorenzuola d’Arda, pluripregiudicato, veniva deferito in stato di libertà per il reato di favoreggiamento personale.

