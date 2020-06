Stalker, stangata del giudice

CREMONA (5 giugno 2020) - «A 25 anni, una dovrebbe essere libera, serena e invece, per aver incontrato l’uomo sbagliato, prendo lo Xanax, mi metto a piangere e non vado più in giro da sola. Io sto vivendo una cosa allucinante». ‘L’uomo sbagliato’ è stato condannato per stalking a 3 anni e 6 mesi di reclusione, tanti quanti ne aveva chiesti il pm. Non solo. Il 37enne dovrà anche risarcire la sua ex compagna con 15 mila euro, una provvisionale. In un separato giudizio civile sarà liquidato l'intero risarcimento del danno. La sentenza è stata emessa ieri.

