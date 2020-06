Di nuovo insieme nel ricordo di papà. Sorrisi e lacrime

CASTELVETRO PIACENTINO (4 giugno 2020) - I confini regionali hanno tenuto separati troppo a lungo genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle. Aggiungendo molto spesso dolore al dolore. È quello che è successo anche alla famiglia Demaldé, che in queste settimane ha dovuto affrontare non solo un grave lutto, ma anche la distanza: l’impossibilità di condividere con la famiglia le lacrime, facendosi forza l’uno con l’altro come è sempre stato.

Fabio è nato e cresciuto nella Bassa Piacentina, ma con la famiglia vive a Persico Dosimo in provincia di Cremona. Meno di 14 chilometri che non hanno mai rappresentato un problema, fino a che il Coronavirus non ha cambiato tutto, purtroppo per sempre: in marzo il padre, Adolfo Demaldé, titolare del negozio Super Sport di via Martiri Duchi Molinari, si è ammalato ed è morto. Ma solo ieri pomeriggio per il figlio residente in Lombardia è stato possibile piangere sulla tomba del papà, cercando e trovando conforto tra le braccia della madre Enrica e dei fratelli Valerio e Mara.

