Ladri d'auto, condanne a due anni

ROBECCO D'OGLIO (4 giugno 2020) - Dopo gli arresti, per la gang delle auto rubate sono arrivate le condanne. Pietro Taino e Marco Colonghi sono stati condannati a 2 anni di reclusione ciascuno (pena sospesa per entrambi); Filippo Taino a 2 anni (arresti domiciliari). Si tratta dell’indagine del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cremona, per furto e ricettazione di autovetture. In manette erano finiti in cinque, tre cremonesi e due residenti a Paderno Dugnano, intercettati mentre sfrecciavano a Robecco e poi seguiti dai militari nell’officina utilizzata come deposito per auto rubate. Nel capannone erano stati trovati anche grimaldelli, chiavi universali e arnesi per scassinare, due disturbatori di frequenza e un telecomando capace di leggere i codici di apertura di impianti elettrici e di cancelli delle abitazioni. Sotto sequestro erano finite anche numerose parti meccaniche e di carrozzeria di dubbia provenienza.

