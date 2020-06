Addio a De Micheli, medico e fotografo

CREMONA (4 giugno 2020) - Professione e famiglia sono state la sua vita. Si è spento all’età di 81 anni Giuseppe De Micheli, per tutti – amici e pazienti – semplicemente Pino De Micheli, apprezzato oculista. Lascia la moglie Cosetta e i figli Roberto e Massimo, quest’ultimo anch’egli dottore oculista. Il dottor De Micheli aveva iniziato ad Asola nel 1967. Per tre anni è stato al fianco di Ziglioli Lanzini in chirurgia. La specializzazione in oculistica ha poi segnato l’intera carriera di Pino De Micheli che arriva a Cremona all’inizio degli anni settanta e all’Ospedale Maggiore ricopre il ruolo di assistente del professor Luigi Pasino fino al 1983. Da allora poi assume il compito di primario in oculistica all’ospedale di Asola fino al pensionamento avvenuto nel 2001. Ma la passione per il suo mestiere, l’amore per la medicina lo portano ad esercitare la libera professione fino al 2015, passando poi non solo il testimone ma lo stesso entusiasmo per l’oculistica al figlio Massimo, oggi primario all’ospedale di Lodi.

Se il lavoro era buona parte della sua vita, il tempo libero era dedicato alla famiglia e alla fotografia, esperita nei suoi aspetti non solo pratici ed estetici, ma anche in quelli più strettamente ottici, nella ricerca delle strumentazioni migliori e all’avanguardia. Amante dei viaggi, immancabilmente documentati con la sua macchina fotografica, Pino De Micheli ha rappresentato un punto di riferimento per tanti cremonesi, per tutti i suoi pazienti che ieri mattina si sono stretti attorno ai familiari nel corso di un funerale intimo e riservato.

