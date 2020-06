Lavoro: c’è chi investe ancora

CREMONA (4 giugno 2020) - Mentre dall’Istat arriva la notizia che in Italia ad aprile, mese di lockdown, si sono contati 274 mila occupati in meno rispetto a marzo, a Cremona c’è un segnale in controtendenza: un’azienda già presente in città, invece di tirare i remi in barca sta progettando di consolidare la sua presenza e a questo scopo ha chiesto al Comune un’area. E dall’amministrazione è già arrivata la risposta, con la messa all’asta dell’area. Si tratta di 16.332 metri quadrati con accesso dalla via Castelleone, nel quadrante nord occidentale della città: una zona con prevalenza di insediamenti artigianali e industriali che confina sul lato sud con il complesso industriale Barilla e con la Castelleonese a nord. Dall’altra parte della strada c’è il Golf Club Torrazzo. Il terreno era già stato inserito nel Piano delle Alienazioni e delle valorizzazioni di immobili facenti parte del patrimonio comunale per l’anno 2019. E al Comune è arrivata, nei giorni precedenti l’epidemia, una proposta di acquisto per 475 mila euro. La proposta, mantenuta dall’azienda, è stata ritenuta congrua e l’amministrazione ha quindi proceduto con l’avviso di asta pubblica. E quindi ha pubblicato all’Albo Pretorio il relativo avviso con scadenza per la presentazione delle offerte entro le 12,00 del primo luglio.

