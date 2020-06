A 103 anni sconfigge il morbo, la vittoria di nonna Gaetana

VESCOVATO (4 giugno 2020) - Gaetanina Cortesi, ce l’ha fatta e ha sconfitto il Covid-19. Nonna Nina, come tutti la chiamano, residente da parecchi anni alla casa di riposo Soldi di Vescovato era risultata positiva al tampone e, dopo alcune settimane nel reparto di isolamento, proprio in questi giorni è risultata negativa agli esami di controllo. «Una battaglia difficile, ma alla fine Gaetanina ce l’ha fatta» commenta il presidente Giovanni Bottarelli. La super nonnina, che ha compiuto gli anni proprio lo scorso 19 maggio, in piena emergenza sanitaria, ha vinto l’ennesima sfida. Una signora molto conosciuta a Vescovato, dove ha vissuto la sua esistenza lavorando prima in filanda, poi nei campi come contadina e insegnando a intere generazioni, grazie all’abilità della sue mani, l’abile arte del lavoro ad uncinetto.

