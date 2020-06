Lite e botte alla compagna: arrestato

SORESINA (4 giugno 2020) - Tenta di aggredire l’ex compagna, salvata dall’intervento di un carabiniere; non contento inveisce contro lo stesso militare, colpendolo e scaraventandolo a terra. La notte di violenza di un 29enne egiziano termina con l’arresto e il trasferimento nelle camere di sicurezza della caserma di via Sgazzini. In attesa del processo con rito direttissimo celebrato qualche ora dopo e concluso con la condanna del nordafricano a sei mesi, con pena sospesa. Succede tutto nella tarda serata di martedì, in un’abitazione di via Giusti, non lontano dall'oratorio. Intorno a mezzanotte gli uomini dell'Arma intervengono in seguito a una lite tra l’egiziano e l’ex convivente, un’italiana di 33 anni residente a Milano. I due, stando a quanto emerso dagli accertamenti, sono alle prese con una separazione tutt’altro che serena e l’oggetto del contendere anche in questo caso è la fine della loro relazione, in particolare l’affidamento della loro bambina.

