Ciclista 29 enne investito lungo la via Bergamo, non è grave

CASTELVERDE (2 giugno 2020) - Attimi di paura questa mattina verso le 5 lungo la via Bergamo a Castelverde. Un ragazzo di 29 anni è stato investito da un mezzo mentre era in sella alla sua bici. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. È stato trasportato in ospedale dai sanitari della Croce verde in codice verde.

