Il Covid non esiste più? Mai così pochi ricoverati

CREMONA (2 giugno 2020) - Il dato di fatto è che il numero di ricoveri per Covid non è mai stato così basso e che le condizioni dei nuovi pazienti «sono probabilmente meno gravi» rispetto al periodo più nero dell’emergenza epidemica. Se a dirlo è un professionista prudente e misurato come Angelo Pan, primario del reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Cremona, allora ci sono ottimi motivi per credere che la carica virale del nemico invisibile, che ha fatto più di 1.100 vittime nella sola provincia di Cremona, sia davvero depotenziata. Insomma: il virus sembra proprio aver perso pericolosità. Lo dimostra anche la scarsa frequenza dei casi che ora rendono necessario il ricorso alle cure ospedaliere: «In questa fase stiamo ricoverando un malato ogni due o tre giorni – dichiara Pan –. Nel periodo più buio siamo arrivati a contare 70 pazienti al giorno».

Se l’infettivologo cremonese soppesa le parole, in ambito medico c’è invece chi usa toni esuberanti: «Il virus dal punto di vista clinico non esiste più», ha affermato Alberto Zangrillo, direttore della terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano, anticipando (ed estremizzando) gli esiti dello studio condotto da Massimo Clementi, direttore del laboratorio di Microbiologia e Virologia dello stesso Istituto scientifico universitario. Pan preferisce la via della diplomazia: «È probabile che il virus sia meno aggressivo, ma oggi sono plausibili tutte le ipotesi».

