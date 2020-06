Coronavirus, la bellezza di Cremona torna a conquistare i turisti

CREMONA (1 giugno 2020) - «Arriviamo da Mantova. Ci siamo detti: non abbiamo mai visto Cremona, andiamoci. Nessuna paura del virus, teniamo le distanze e indossiamo le mascherine». Così Giuseppe Cosenza e Viviana Millotta in piazza del Comune a mezzogiorno di ieri con amici e figli. Selfie di rito e poi l’idea di andare al ristorante. C’è voglia di normalità e la paura passa in secondo piano. Si guardano intorno, abbassano la mascherina per una foto a pieno volto, sono i turisti della fine del lockdown, tutti rigorosamente lombardi, in attesa di poter varcare i confini regionali. Altri arrivano da Varese, Lodi, Milano e Bergamo: almeno 200 persone passate tra sabato e ieri dall'Infopoint.

