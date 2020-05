Riapertura dei confini regionali dal 3 giugno, soddisfazione a Castelvetro

CASTELVETRO PIACENTINO (30 maggio 2020) - Grande soddisfazione in paese per l’imminente riapertura dei confini regionali. “Le notizie di ieri sera confermano che dal prossimo 3 giugno ci si potrà muovere liberamente tra le Regioni - commenta il sindaco Luca Quintavalla - per cui non ci saranno più limiti tra noi e la Lombardia, tra Castelvetro e Cremona. Ribadisco che a questa situazione, almeno per i Comuni confinanti, si sarebbe dovuti arrivare ben prima, già dal 18 maggio. Ma in questo momento è inutile fare polemiche, perché bisogna guardare avanti. Il mio primo pensiero va alle persone che, dopo 3 mesi, potranno finalmente rincontrare famigliari e congiunti, o ricordare un defunto visitando i cimiteri. E poi ai commercianti e ai titolari di attività economiche, che potranno nuovamente contare sulla clientela proveniente dal territorio cremonese per cercare di sfruttare pienamente le opportunità di una vera riapertura. Mi auguro davvero che questo spirito di coesione che, soprattutto in questi ultimi giorni, si è manifestato con grande forza, anche mediatica, possa essere mantenuto da qui in avanti: purtroppo i momenti difficili non sono finiti, quindi è fondamentale la coesione per poter guardare con maggiore fiducia al futuro”. Quintavalla sottolinea anche il doppio zero di ieri (nessun contagio e nessun decesso nel Piacentino) ma vuole ricordare i tanti che hanno sofferto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO