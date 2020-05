Covid, la prima malata: «Mascherine e giusta distanza o l’incubo ritorna»

CREMONA (30 maggio 2020) - «La mia vita era una movida: palestra, locali, tanti amici, l’aperitivo e la mia passione per il ballo latino americano. Una vita come quella di tanti giovani che ora escono per stare in compagnia dimenticando cosa è successo, senza curarsi di indossare la mascherina e rispettare alcune regole. Non è ancora il momento, adesso non si può. Adesso è tempo della responsabilità e del rispetto per i tanti morti, per i tanti malati e per i dottori che hanno rischiato la loro vita». Rompe il silenzio e lancia il suo appello Rosaria Diletto, 32 anni, una vita felice e serena fino all’incontro con il Covid 19 avvenuto il 15 febbraio: è lei la paziente numero 1 di Cremona. «Quando vedo certe immagini ho paura che tutto ricominci — racconta riferendosi a quanto avvenuto lo scorso week end in centro e ai comportamenti superficiali di alcuni —. Ho rischiato la vita e ho visto morire tante persone. Medici e infermieri che mi avevano in cura si sono ammalati gravemente. Non posso accettare i comportamenti irresponsabili: chiedo più rispetto soprattutto per il personale sanitario che ha lavorato e lottato per salvarmi la vita e salvarla a tanti come me». Rosaria ora sta bene. L’ultima visita al San Matteo di Pavia, dove è stata ricoverata a lungo, ha avuto un esito positivo

