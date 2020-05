Coronavirus, accreditati ai nostri Comuni i 200 milioni per le terre più colpite dal Covid

CREMONA (29 maggio 2020) - "I 200 milioni destinati dal Governo, dopo la nostra proposta, con l’articolo 112 del decreto rilancio a tutti i comuni delle provincie di Cremona, Bergamo, Brescia, Lodi e Piacenza in queste ore sono stati accreditati a favore di tutti gli enti locali interessanti". Lo comunica con giusto orgoglio l'onorevole Luciano Pizzetti del Pd. Che prosegue: "La norma, infatti, prevedeva il loro riparto entro dieci giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso e i tempi sono stati rispettati con grande efficacia. Ringraziamo gli uffici della presidenza del consiglio, i ministeri dell’economia e dell’interno per il lavoro che stanno svolgendo e in particolare i viceministri Misiani e Mauri per l’attenzione. A queste risorse si aggiunge anche la prima tranche del 30% del contributo determinato dall’intesa Comuni-Governo con il fondo di 3 miliardi di euro e i 500 milioni per le province. Il riparto operativo dei 200 milioni destinati ai nostri comuni che abbiamo proposto al governo con la nostra iniziativa parlamentare è un passo decisivo per sostenere le nostre comunità in questo momento delle attività di rilancio e di sostegno economico e sociale dopo le durissime settimane che abbiamo alle spalle. Continueremo naturalmente a impegnarci per rafforzare ogni strumento utile a favore di cittadini, famiglie, imprese e comunità locali".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO