Coronavirus, il sogno australiano di Riccardo

SESTO (29 maggio 2020) - "È stata un’esperienza che non dimenticherò mai perché mi ha reso una persona più matura". Riccardo Perta (Ricki per tutti) ha vent’anni anni e un diploma al liceo classico Vida di Cremona. Martedì scorso, dopo otto lunghi mesi, ha rimesso piede in Italia, ma in Australia vuole tornarci al più presto. Quando è scoppiata la pandemia lui era là a perfezionare il suo inglese, ma papà Ivan e mamma Monia non hanno dormito sonni tanto tranquilli. Sta bene, ma deve rispettare la legge: quattordici giorni di quarantena nella villa di via Stradivari dove vivono i genitori e le sorelle Francesca e Angelica. Riccardo aveva trovato lavoro in un bar come cameriere, poi il lockdown e la perdita del lavoro.

