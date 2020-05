Coronavirus, Galimberti ai sanitari: 'Vi chiediamo scusa, il sistema va ripensato'

CREMONA (28 maggio 2020) - «Vi dobbiamo chiedere scusa perché questo sistema sanitario va ripensato»: così il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti ha salutato gli operatori sanitari venuti da fuori per dare man forte ai colleghi degli ospedali di Cremona e Casalmaggiore. «Forse qualcosa non ha funzionato in Italia perché voi in queste corsie avreste già dovuto esserci» ha detto Galimberti, sottolineando che «tutta l’Italia ha un debito di riconoscenza nei vostri confronti e si dovrebbe impegnare per un sistema sanitario diverso». «Mi auguro - ha concluso - che la classe dirigente guardandovi negli occhi vi dica abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno della vostra forza, competenza e umanità. Mi auguro che questo si realizzi in questo paese, noi ce la metteremo tutta».

