Esame di Stato, alla ricerca dei presidenti

CREMONA (27 maggio 2020) - A tre settimane dall’inizio dell’Esame di Stato 2020 — il prossimo 17 giugno — le incognite e i timori non sono pochi, anzi. In questi giorni — tenendo conto delle turnazioni degli impiegati amministrativi ed Ata — si sta procedendo a individuare i luoghi idonei a condurre gli esami: un orale di un’ora almeno in presenza. La commissione esaminatrice sarà composta da docenti interni, fatta eccezione per il presidente. Ed è qui che iniziano i primi problemi ed è per questo che nei giorni scorsi è stato mandato un sollecito per invitare i professori a candidarsi a presidenti di commissione. A tal proposito il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Cremona, Fabio Molinari, prendendo atto delle numerose incertezze sul fronte dei protocolli di sicurezza da adottare in occasione degli Esami di Stato che, per quanto riguarda le scuole secondarie di secondo grado, si svolgeranno in presenza, osserva: «Dalla rilevazione della temperatura dei candidati, all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, le esatte modalità di applicazione delle procedure di sicurezza sono ancora in via di definizione». Inoltre «per quanto riguarda la formazione delle commissioni, al momento manca all’appello la metà dei presidenti sulle 72 commissioni totali. Potrebbero verificarsi anche eventuali assenze dell’ultimo minuto da parte di presidenti e commissari interni designati». Se per gli studenti il conto alla rovescia è iniziato, gli esami per dirigenti e professori sono iniziati venti giorni prima, alla ricerca di soluzioni che permettano di celebrare l’Esame di Stato 2020 all’insegna della sicurezza sanitaria, una precauzione per tutte le parti in causa: docenti e ragazzi e ovviamente i presidenti esterni.

