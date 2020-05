Fase 2, un comitato spontaneo per la questione movida

CREMONA (26 maggio 2020) - Si sono riuniti in un comitato spontaneo per chiedere regole certe e aprire un dialogo con il sistema della sicurezza urbana: gli esercenti – almeno una ventina, rappresentanti di altrettante attività sia del centro storico che dei quartieri – si sono incontrati ieri pomeriggio per provare a sciogliere i nodi che stanno rendendo ingarbugliato l’avvio della fase due. Titolari e gestori dei locali hanno portato a sintesi le proprie esigenze operative e gli obblighi normativi per la prevenzione sanitaria attraverso una serie di proposte che, in serata, sono state presentate anche all’assessore al Commercio e al City Branding, Barbara Manfredini. Le idee avanzate dagli esercenti verranno discusse durante il vertice del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, in programma oggi in Prefettura. Il messaggio recapitato alla città è chiaro: la categoria sta facendo la propria parte e ora serve l’aiuto di cittadini e autorità per garantire la massima tutela della salute collettiva.

ASSE ANTI-FURBETTI - I baristi si smarcano dalle accuse incassate in questi ultimi giorni. Dopo aver riorganizzato gli spazi dei propri locali delimitando i plateatici e rinunciando a parecchi posti a sedere, si sono attrezzati puntualmente con termoscanner e gel lavamani e si sono orientati all’interno di una normativa farraginosa e in molti passaggi di difficile interpretazione. «Ci hanno costretto a trasformarci in sceriffi – sostiene buona parte degli esercenti della città –, ma per tenere tutto sotto controllo abbiamo bisogno dell’aiuto delle forze dell’ordine». Insomma: è proprio dall’asse fra i titolari dei bar e gli uomini in divisa che potranno scaturire le strategie e le azioni più efficaci per porre un freno alle violazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO