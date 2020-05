Bimbo nato morto. Assolta la ginecologa

CREMONA (24 maggio 2020) - Il 28 giugno del 2017, Mariangela Rampino, ginecologa all’ospedale Maggiore, era di guardia medica nel reparto al settimo piano. Prima di quel giorno e quello stesso giorno, «non ho mai visto» Jessica Peluso, 35 anni, mamma alla sua quarta gravidanza che il 9 luglio successivo, giorno programmato del parto, farà nascere il suo bimbo purtroppo morto già da 48 -72 ore, a causa di un «distacco intempestivo di placenta». La ginecologa Rampino quel 28 giugno in reparto non ha visto Jessica e «nemmeno gli esami clinici» che la mamma, stanca e affannata, portò bypassando il Pronto soccorso. Erano gli esami fatti in precedenza: denunciavano una «lieve proteinuria con valore di 30mg/dl». Il distacco di placenta non era «né prevedibile né prevenibile», sottolinea l’avvocato Diego Munafò, difensore della ginecologa dell’ospedale Maggiore ora assolta ‘perché il fatto non sussiste’, «dopo tre anni di graticola», evidenzia il difensore. Lo stesso pm, Davide Rocco, ne aveva chiesto l’assoluzione. Il Tribunale si è preso 15 giorni per depositare la motivazione della sentenza che «soddisfa moltissimo» il difensore e «finalmente solleva» la ginecologa, lei in aula con l’avvocato, entrambi con mascherina, come il pm ed i giudici, mentre l’avvocato di parte civile, Stefania Bravi, era da remoto, nel suo studio legale. E da remoto, a casa, anche mamma Jessica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO