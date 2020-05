Ubriaco, perde il controllo dell'auto ed esce di strada: ferito 29 enne

CREMONA (24 maggio 2020) - Poco prima della mezzanote di ieri, un 29 enne di nazionalità indiana ha perso il controllo della sua Bmw 118d, mentre stava percorrendo via Nazario Sauro in direzione Mantova. Giunto alla rotatoria di via Persico, l'uomo perdeva il controllo del veicolo ed abbatteva un cartello stradale: sbandando, poi, colpiva anche un lampione dell'illuminazione pubblica, terminando la corsa nella rotatoria erbosa del Maristella. Immediatamente giungeva sul posto la Polizia Locale di Cremona con una pattuglia per i rilievi del caso, oltre ad un'ambulanza ed all'auto medica, giunte per prestare soccorso.

A causa della difficoltà nel rilievo dell'incidente stradale giungevano in ausilio un'altra pattuglia della Polizia Locale, due pattuglie della squadra volante della Polizia di Stato di Cremona, oltre ai Vigili del Fuoco del comando provinciale di Cremona per la messa in sicurezza dell'area. Il conducente, che si trovava in stato di ebbrezza, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per aver causato un incidente in stato di alterazione da abuso di sostanze alcoliche (alcolemia 4 volte oltre il limite consentito).

Il conducente, oltre ai due reati sopra citati, è stato anche sanzionato dalla Polizia Locale per le violazioni al codice della strada dovute al danneggiamento della segnaletica stradale ed alla perdita di controllo del veicolo condotto. Indagini affidate alla Polizia Locale di Cremona.

