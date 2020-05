Movida e assembramenti: Galimberti: «Dovremo tornare a sbarrare tutto?»

CREMONA (24 maggio 2020) - Nei giorni scorsi aveva lanciato un appello al rispetto delle regole, ieri il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti è tornato sull’argomento con una altro videomessaggio su Facebook: «Allora che cosa sta accadendo? Facciamo multe anche a singoli senza mascherina, perché ognuno deve rispettare le regole. E a volte riceviamo critiche per questo. Facciamo controlli e sanzioni anche a proprietari di locali perché anche da loro dipende il comportamento dei loro clienti. E a volte riceviamo critiche per questo. Con il Prefetto siamo in accordo per essere ancora più duri e rigorosi e abbiamo già fissato un punto della situazione a brevissimo. E insieme alla polizia locale operiamo in sinergia con le altre forze dell’ordine. E nonostante tutto riceviamo critiche perché non facciamo abbastanza. Ma ci sono anche molte persone e imprenditori onesti e corretti che rispettano e fanno rispettare le regole. Ma non è che ognuno deve guardarsi dentro e dire: mi interessa la salute mia e degli altri? O dovremo arrivare a chiudere ancora gli esercizi commerciali, perché qualcuno è tanto stupido da continuare a non capire che quello che è successo potrebbe succeder ancora e succedere a lui. Non lo dico ai tantissimi che hanno capito, lo dico ai distratti, agli sciocchi, ai disonesti: guarda che dipende da te, la tua salute quella degli altri e anche la vita di tante persone che lavorano e che danno lavoro e che a causa tua non devono essere obbligati ancora a subire una chiusura. Dipende da noi. Rispettiamo le regole».

Nell’appello precedente Galimberti aveva esortato i cremonesi: «Quando andate in giro indossate sempre la mascherina che deve coprire naso e bocca, non solo il mento. Quando siete al bar o al ristorante rispettate le distanze e se non per bere o mangiare indossate la mascherina. Lavatevi o disinfettatevi le mani spesso. Usate il buon senso. Non prendiamo sotto gamba questa fase che è complessa e importante. Non scherziamo con quanto è accaduto solo qualche giorno fa e sta accadendo ancora, seppur in misura ridotta. Continuiamo e intensifichiamo i controlli che però non possono essere ovunque e in ogni momento. Serve ancora responsabilità da parte di tutti noi per il bene di tutti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO