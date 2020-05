Esce di strada con la moto, 34enne ferito

PERSICHELLO (23 maggio 2020) - Fuori strada tra San Marino e Persichello. Un giovane classe 1986 è rimasto ferito in modo serio ma non grave. La sua moto ha finito la corsa in mezzo a un campo di granoturco. Sul posto ambulanza, automedica e polstrada Pizzighettone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO