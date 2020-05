Cade dallo scooter, muore il 54 enne Davide Giudici

POZZAGLIO (23 maggio 2020) - Tragedia in via Bongiovanni a Pozzaglio: il 54enne Davide Eugenio Giudici perde la vita dopo essere caduto dal suo scooter. L'incidente si è verificato nella serata di venerdì. L'uomo, molto conosciuto in paese, risiedeva nella frazione di Solarolo del Persico. «Bravissima persona - ricorda il sindaco Biondo Caruccio - la sua morte mi ha molto scosso». Sono intervenute ambulanza e automedica, mentre la dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio delle forze dell'ordine.

