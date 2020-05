Fase 2: al bar caffè dimezzati, la salvezza è l’aperitivo

CREMONA (24 maggio 2020) - Nella città che torna pian piano padrona di se stessa, i bar rappresentano l’unità di misura della fiducia. Il primo bilancio, a una manciata di giorni dalla riapertura dopo il lockdown, dice che la voglia di spritz è già alle stelle e che il rito del caffè sta progressivamente ingranando. Intanto gli occhi restano incollati ai bollettini quotidiani che tracciano l’andamento dei nuovi contagi. In attesa di buone notizie che possano sciogliere definitivamente i timori e riportare i cremonesi nelle strade, nelle piazze e nei locali.

Al Caffè Tubino di corso Mazzini, uno dei templi cittadini dell’espresso, le consumazioni hanno raggiunto il 50 per cento rispetto ai numeri consueti: «Impossibile aspettarsi di più in questo momento – commenta la titolare, Irene Marcheselli, affiancata da Alessia Lottici –. La cosa più bella e importante è ritrovare i clienti e vederli felici di sorseggiare nuovamente il caffè al bar. Ora, dopo il lungo isolamento, tutti lo trovano più buono che mai». Nessun problema sul piano delle norme anti-contagio: «Le persone si stanno dimostrando ligie alle regole. Un segnale che ci dà tranquillità».

