Riconoscimento a direttore sanitario ospedale Cremona

CREMONA (20 maggio 2020) - È stato sin dallo scoppio dell’epidemia di Coronavirus, e lo é tuttora, in prima linea nel contrasto di questo nemico così sconosciuto e così devastante. Rosario Canino, calabrese originario di Taverna, direttore sanitario dell’ospedale Maggiore di Cremona, uno degli avamposti della trincea lombarda ani Covid, invita alla massima cautela davanti alle incognite del dopo lockdown. A lui l’Amministrazione comunale della cittadina del Catanzarese ha consegnato, in remoto, un riconoscimento (ritirato dalla sorella Emanuela anche a nome della madre signora Caterina Parrotta) per il lavoro svolto al timone del nosocomio cremonese, un lavoro documentato anche in un docufilm trasmesso negli Stati uniti. «È stato emozionante - ha detto Canino - come tutto questo periodo ricco di emozioni, storie, lacrime di disperazione ma anche di gioia. Ringrazio anche tutti coloro che mi hanno fatto sentire la loro vicinanza. Un abbraccio a tutti e l’augurio che il Coronavirus non varchi la cima del Pollino».

