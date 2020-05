Il Maggiore di Cremona riparte con il primo prelievo di organi

CREMONA (20 maggio 2020) - Tre vite salvate. E altri due pazienti che potranno tornare a vedere. La notte scorsa all’ospedale Maggiore non è stata come le altre: non come quelle trascorse negli ultimi tre mesi combattendo il Covid-19; e neppure come quelle affrontate prima dello scoppio della pandemia. Dopo settimane di stallo, è stato eseguito un prelievo multiplo di organi grazie alla generosità dei famigliari di un 65enne deceduto per un ictus. Una rinascita, per tanti. Alle 22 di lunedì l’equipe chirurgica guida dal dottor Alberto Bonvecchio, coordinatore Donazione e Prelievo di Organi e Tessuti di Asst Cremona, è così ritornata in sala operatoria dopo settimane di assenza per dare senso e significato alla morte con il dono: sono stati prelevati fegato, reni, cornee e cute. Alle 3.30 l’intervento si è concluso e gli organi sono stati inviati subito in altri ospedali per i relativi trapianti. Cute e cornee invece sono state spedite nelle banche apposite, in attesa di essere trattate e quindi destinate ad altri malati. Si dice che un uomo possieda davvero solo ciò che dona: sicuramente, chi questa volta ha compiuto il gesto più alto che un essere umano possa fare, ora può vantare una ricchezza immensa. Ovunque egli sia.

