I Ferragnez dominano la classifica degli influencer italiani

CREMONA (19 maggio 2020) - L’emergenza Covid-19 non affievolisce il successo della coppia composta da Chiara Ferragni e Fedez. Secondo la classifica degli influencer italiani redatta sulla base dei dati di Shareablee realizzata dalla società di consulenza e prodotti in ambito digital Sensemakers, in aprile la Ferragni conferma la prima posizione con 74 milioni di interazioni (like, commenti e condivisioni su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube), seguita a distanza dal marito con 19 milioni e mezzo di interazioni. Tra gli highlights che hanno contribuito al successo c’è l’iniziativa cui i Ferragnez hanno partecipato a Milano, nell’ambito della campagna organizzata dal Comune per aiutare gli anziani e le famiglie in difficoltà. La coppia ha vissuto un giorno nei panni di volontari aiutando a distribuire la spesa alle persone disagiate. Le foto dell’impresa pubblicate su Instagram, come riporta Prima Online Comunicazione, hanno totalizzato 1 milione 200mila interazioni. Chiude il podio l’imprenditore festaiolo legato al Gruppo Ima, multinazionale del packaging, Gianluca Vacchi seguito nella top 5 dalla food blogger Benedetta Rossi e dalla star televisiva Diletta Leotta. Nelle prime 10 posizioni compaiono anche le fashion influencer Paola Turani, Valentina Ferragni, sorella di Chiara, e Alice Pagani. I Ferragnez occupano prepotentemente anche la Top10 dei post più performanti di aprile. Il rapper occupa sei posti, la moglie Chiara tre. ClioMakeUp, ovvero la beauty influencer e conduttrice Clio Zammatteo, si ritaglia una posizione.

