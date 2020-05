Il docufilm sul Covid a Cremona lanciato negli Stati Uniti

CREMONA/NEW YORK (19 maggio 2020) - 'Inside Italy's COVID War' è il titolo del docufilm di Sasha Joelle Achilli che sarà lanciato stasera e New York dal canale PBS Frontline. Il docufilm è stato dirato nelle settimane scorse nell'ospedale di Cremona dalla giovane documentarista italo-australiana. Protagonisti del film sono medici, infermieri che hanno raccontato le settimane più dure dell'emergenza Coronavirus. Del docufilm hanno parlato - sulle rispettive testate online - il New York Times e The Washington post.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO