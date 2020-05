Fase 2, negozi e orgoglio: «Rieccoci pronti a rianimare le vie della città»

CREMONA/CREMA (19 maggio 2020) - Finalmente saracinesche alzate e vetrine di nuovo accese. E anche il commercio al dettaglio sembra essere ripartito con il piede giusto. I negozianti sorridenti e orgogliosamente impettiti dietro ai propri banconi regalano sensazioni particolari e «questo — dicono — è un giorno di festa. Almeno oggi non pensiamo alle vicende tristi». E con i negozi aperti anche Cremona torna ad animarsi. Le strade, dalle zone periferiche a quelle sotto l’ombra del Torrazzo, sono di nuovo pulsanti.

L’emozione del primo giorno, e poi la voglia di tornare a incontrare i clienti, seppur dietro una mascherina, unita a una buona dose di ottimismo. Così i commercianti di Crema hanno affrontato la riapertura dopo 70 giorni dall’ultima vendita. Abbigliamento e scarpe si sono riaffacciate ieri sulla scena, tra comprensibile apprensione per le disposizioni di sicurezza e gioia per tornare finalmente a una vita quasi normale. In centro a Crema non sono mancati i clienti. Chi per curiosare, chi per fare due chiacchiere e salutare i commercianti di fiducia dopo tanto tempo, altri per riassaporare il piacere dello shopping.

