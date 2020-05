Fase 2: il profumo del caffè e il rito dello spritz

CREMONA (19 maggio 2020) - L’aroma di caffè nell’aria è il profumo della libertà. Cremona si risveglia di nuovo padrona di quella piacevole e rigenerante abitudine che segna l’inizio di ogni normale giornata: la colazione al bar. Un rito che ora, in un tempo di mezzo appeso ad un’incertezza gravida di aspettative, ha i contorni della rinascita. Ma è l’aperitivo serale che restituisce appieno l’immagine di presidio sociale dei locali del centro, appiglio familiare a cui aggrapparsi per restituire calore a una vita rimasta congelata per più di due mesi. Prima chiusi, poi aperti a mezzo servizio e adesso finalmente attivi a pieno regime, i bar danno il bentornato ai loro clienti. Alcuni sono ancora chiusi, altri non alzeranno più le serrande. Ma chi ha scelto di rispondere ‘presente’, incassa subito la strabordante voglia di vita della gente cremonese.

No, non è tutto come prima. Forse non lo sarà mai più. Non solo per le mascherine che sigillano il respiro e neppure per i dispenser di plastica che spruzzano quel liquido trasparente protettivo il cui odore pungente è ormai entrato stabilmente nello spettro olfattivo di tutti. Piuttosto i giorni neri del contagio hanno marcato l’ingresso in un mondo nuovo, fatto di tempi, modi e spazi in cui l’individuale è destinato a stemperarsi nel collettivo. Senza, per questo, dover rinunciare a sacrosanti punti fermi. Come il caffè e lo spritz al bar.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO