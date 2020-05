Orologio d’oro restituito ai vigili

SONCINO (19 maggio 2020) - Non solo generosità, nel Dna dei soncinesi c’è anche l’onestà e lo conferma una volta di più il gesto di un residente di mezza età che, nei giorni scorsi, s’è presentato all’ufficio della polizia locale con un orologio d’oro da donna trovato davanti alla chiesa di San Giacomo. Avrebbe potuto far finta di niente e intascarsi il pregiato segnatempo, invece ha fatto la cosa giusta. Ora il prezioso è nelle mani degli agenti, al sicuro in cassaforte, pronto per essere reclamato. Ora, la legittima proprietaria potrà recuperarlo, entro un anno, presentandosi dagli agenti e fornendo una minuziosa descrizione. Furbetti avvisati: l’orologio è personalizzato con le iniziali della donna, inutile tentare false appropriazioni.

