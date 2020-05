Video Dal Cimitero di Cremona la preghiera interreligiosa per i defunti del Covid

CREMONA (16 maggio 2020) - Il cimitero di Cremona ospita il momento di preghiera interreligiosa di suffragio per le vittime della pandemia. Promossa dalla Diocesi e dal Comune di Cremona, l’iniziativa coinvolge i rappresentanti delle confessioni cristiane e delle altre religioni (Islam e Sikh) accreditate sul territorio che insieme vivono un momento di condivisione ufficiale e simbolico per il territorio cremonese, nello spirito della «Giornata di preghiera per l’umanità» che l’Alto Comitato per la Fratellanza Umana ha proposto per giovedì 14 maggio e a cui anche Papa Francesco ha invitato a partecipare con preghiera digiuno e opere di carità.