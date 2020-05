«Congiunti, ma fuori regione». Vola la petizione dei fidanzati

CASALMAGGIORE/COLORNO (16 maggio 2020) - «Qui in Emilia lunedì aprono gli stabilimenti balneari e per assurdo io potrò andare a Rimini al mare o a cena a mangiare il pesce con gli amici ma non potrò ancora andare a Cremona dal mio ragazzo». Eleonora Savani, 23 anni, è di Colorno e dallo scorso 8 marzo non incontra più il suo fidanzato Edoardo Denicoli, 25 anni. Separati dal Po. «Ero a Cremona l’8 marzo e sono rientrata a casa. Da allora vedo Edoardo solo via FaceTime o WhatsApp. Spero che la situazione possa cambiare». Eleonora ed Edoardo sono «congiunti fuori regione», lo stesso nome dato alla petizione lanciata su change.org che chiede di dare la possibilità alle persone di rivedere i parenti e le persone con cui si hanno legami stabili che risiedono appena al di là dei confini regionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO