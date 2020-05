Troppa gente al funerale. Il sindaco chiude il cimitero

GRUMELLO CREMONESE (16 maggio 2020) - Al funerale c’è troppa gente, le disposizioni contro il Covid-19 sono state violate e il Comune chiude tre giorni i cimiteri di Grumello e frazioni. «Un gesto per far riflettere e un atto di rispetto», lo ha definito il sindaco Maria Maddalena Visigalli. La decisione però ha provocato mugugni, lamentele e tanto di interrogazione della minoranza del gruppo Amo Grumello e il suo territorio. È storia di mercoledì, quando i grumellesi che volevano entrare nel camposanto del capoluogo e in quelli di Zanengo e Farfengo con stupore hanno trovato il cancello chiuso con un cartello ufficiale che giustifica il provvedimento: «Con grande rammarico, vista l’inosservanza delle prescrizioni note a tutti, relative all’accesso e alla partecipazioni alle cerimonie funebri, si informa che i cimiteri verranno chiusi e riapriranno sabato 16 maggio». Anche Albino Gorini, giunto davanti al camposanto per visitare i propri congiunti, ha dovuto fare marcia indietro e una volta tornato a casa ha preso carta e penna chiedendo lumi al primo cittadino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO