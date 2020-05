Finto studente povero, incastrato dalla Finanza

CREMONA (15 maggio 2020) - Si spacciava per uno squattrinato studente di musicologia alla scuola internazionale di Liuteria ‘Antonio Stradivari’ di Cremona. Povero e con prole, per questo bisognoso di aiuti economici pubblici: buoni per la mensa dei figli, assegni famigliari. Lui e la moglie ne hanno intascati per 13 mila euro in base al calcolo Isee sul reddito. In realtà, dietro alla maschera dell’indigente, si nascondeva un facoltoso cittadino cinese, abile procacciatore d’affari che si ritiene abbia avviato un’occulta ma estremamente florida attività di intermediazione commerciale tra aziende italiane e cinesi che gli ha fruttato rilevanti rimesse di denaro: dal 2012 al 2016 oltre 800mila euro, senza nulla dichiarare al Fisco.

A scoprire la vera identità del maxi evasore, da anni stabilmente residente in Italia, prima a Lodi e da qualche tempo a Cornegliano Laudense (Lodi), è stato il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lodi che ieri mattina ha concluso un’indagine, coordinata dalla Procura di Lodi.

