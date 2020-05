Il Grande Fiume ritrovato ai tempi del Covid

CREMONA (16 maggio 2020) - Di nuovo il Po, un vecchio amico ritrovato. Giovedì le prime barche delle canottieri hanno ripreso la corrente e hanno navigato sul Grande Fiume, di nuovo, come sempre era successo da millenni, un rito interrotto solo dal Covid 19. Paesaggi bellissimi e noti, che in questi tre mesi di quarantena sono stati ricordati solo da centinaia di foto sulle chat delle vogatrici e dei vogatori, che hanno cercato nei loro archivi per postare la più bella, quella amarcord, quella più significativa, aspettando di prendere i remi e adesso ci siamo.

Le società pian piano riaprono le loro attività, con molta prudenza, e tra queste lo sport del remo amatoriale, canoa, iole, e la classica, la veneta. Tra le prime è stata la Flora che ha adottato un regolamento molto restrittivo (sanificazione dei remi e delle barche, guanti e mascherine) e ha mandato sul fiume le sue imbarcazioni.

E così giovedì pomeriggio la prima vogata su un fiume ingrossato dalle piogge a monte (più due metri sullo zero) la classica pienetta primaverile, che trascina qualche tronco o batuffoli di caolino, che dopo tre mesi di inattività «tira», come si dice in gergo. Il Po, si sa, se è in buona, concede diversivi e facilitazioni e risalirlo dalla canalina sembra la rotta più saggia per iniziare a sentire quelle emozioni, diciamo, solite, che però dopo tre mesi forzatamente all’asciutto, hanno un qualcosa di nuovo, quasi di riacquistata libertà, nonostante la consapevolezza che non è così, del virus non ci siamo liberati. Eppure il Po per alcuni ore dà questa sensazione.

