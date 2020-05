Signoroni: “In poche ore con la Protezione civile consegnate altre 240.000 mascherine”

CREMONA (15 maggio 2020) - Consegnate a tutti i Sindaci del territorio altre 240.000 mascherine, giunte dalla Regione Lombardia per i cittadini. “Ancora una volta - spiega il presidente della Provincia Paolo Mirko Signoroni - in poche ore abbiamo consegnato ai Sindaci per i cittadini, migliaia di mascherine, grazie ai Volontari della Protezione Civile, che ringrazio nuovamente per l’efficienza ed il supporto fondamentale dato alle nostre comunitá locali”.

Ha continuato Signoroni: “Come giá ribadito é mia intenzione, durante il mandato amministrativo sviluppare questa realtá su tutta la provincia, anche in quei Comuni che ne sono privi, promuovendo incontri sul territorio, per sensibilizzare quanti vogliano entrare a far parte di questo magnifico mondo fatto di sacrifici, solidarietá ed umanitá al servizio del prossimo. Già da ottobre prossimo, considerato l'interesse di molti di far parte del volontariato di Protezione Civile, partiranno dei corsi formativi tenuti dalla Provincia".

