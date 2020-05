Contributo dalla Regione, Ventura: "Voglio sapere dove sarà destinato"

CREMONA (15 maggio 2020) - Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Marcello Ventura, ha presentato una interrogazione a risposta scritta - protocollata stamattina - riguardante il contributo che Regione Lombardia verserà al Comune di Cremona, avendo dato immediatamente attuazione alle legge regionale “interventi per la ripresa economica” approvata nella seduta di giunta del 5 maggio. "Questo contributo - spiega Ventura - non è da confondersi con quello che ha detto l’assessore Manzi riguardo i 4 milioni aggiuntivi che ha dato il Governo. Sono un altro tipo di contributo. Proprio per questo motivo ho chiesto di capire dove saranno destinati. Il contributo dovrà essere utilizzato entro il 31 ottobre 2020 pena la decadenza del contributo stesso. Le opere destinatarie del contributo dovranno essere almeno iniziate entro quel termina. Ovviamente Regione erogherà i contributi seguendo modalità ben precise. Le possibilità per sfruttare questi contributi sono molteplici come comunicato al Sindaco tramite lettera del Presidente Fontana datata 8 maggio 2020. Mi auguro che l’Amministrazione non si faccia scappare questa grossa occasione per la ripartenza di un territorio in sofferenza per quanto accaduto. Devono servire da volano per la ripresa economica di Cremona. Approfittiamo delle imprese del territorio - conclude Ventura - con investimenti volano per il bene della nostra comunità".

