CREMONA (15 maggio 2020) - L'Ufficio Statistica del Comune di Cremona ha reso noto l'indice dell'andamento dei prezzi al consumo del mese di aprile 2020 relativi alla nostra città. Gli indici dei prezzi al consumo di aprile 2020 sono stati elaborati nel contesto dell’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del Covid -19 in Italia, che ha visto prolungarsi la sospensione delle attività di ampi segmenti dell’offerta di beni e servizi di consumo e confermate le misure di limitazione alla mobilità personale e di distanziamento sociale per il contrasto della pandemia. L’impianto dell’indagine sui prezzi al consumo, basato sull’utilizzo di una pluralità di canali per l’acquisizione dei dati, ha consentito di ridurre gli effetti negativi dell’elevato numero di mancate rilevazioni sulla qualità delle misurazioni della dinamica dei prezzi al consumo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO