Il Papa Santo in edicola con La Provincia di Cremona e Crema

CREMONA (15 maggio 20209 - Nuova iniziativa editoriale de La Provincia di Cremona e Crema. Da domani in tutte le edicole della provincia sarà possibile acquistare con il quotidiano, a 100 anni dalla nascita di Giovanni Paolo II, il Papa Santo, due libri al prezzo di soli 6 euro ciascuno: 'Un ragazzo che divenne Papa' di Fabiola Garza e 'Il "mio" Giovanni Paolo II' di Renato Boccardo e Renzo Agasso. Per ogni volume acquistato in regalo un rosario.