Il regalo ai fedelissimi di Cremonese e Lega B

CREMONA (15 maggio 2020) - Dario Arrigoni e Nazzarena Zanasi. Sono i due tifosi grigiorossi abbonati anagraficamente più longevi che la Cremonese, in collaborazione con la Lega B, ha voluto premiare per la loro fedeltà. Arrigoni, classe 1927 e Zanasi, classe 1931, sono stati individuati dalla società grigiorossa su iniziativa della stessa Lega che ha voluto consegnare loro una confezione piena di regali. Al pacco firmato Lega B, la Cremonese ha voluto aggiungere una maglia grigiorossa e un gagliardetto. Il progetto si chiama ‘Giochiamo in casa, Serie Bkt insieme ai suoi tifosi’ ed ha puntato sulla fedeltà degli abbonati storici che «da una vita» stanno accanto alla propria squadra, soffrendo ed esultando, emozionandosi per vittorie e promozioni, ma anche passando per sconfitte e retrocessioni.

