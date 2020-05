Coronavirus. Confine aperto tra Lombardia ed Emilia, Castelvetro protesta: si faccia anche qui

CASTELVETRO (15 maggio 2020) - Appena ha letto l’articolo a pagina 19 del quotidiano La Provincia di ieri (‘Accordo fra due prefetture per sconfinare in Emilia’, con riferimento al caso di Viadana, Boretto e Brescello) si è attaccato al telefono per consultare i colleghi sindaci e domandare chiarimenti alle prefetture di Piacenza e Cremona. Il primo cittadino di Castelvetro Luca Quintavalla per un attimo ha sperato fosse cambiato qualcosa, ma gli è stato risposto che non è così: «Già settimane fa avevo chiesto una deroga per i territori di confine, per dare la possibilità ai miei cittadini di recarsi dai parenti che vivono al di là del ponte e viceversa. Ma a me è sempre stato detto che non è possibile». Stessa cosa ieri, nonostante Quintavalla abbia appunto citato il presunto accordo fra le prefetture di Mantova e Reggio Emilia: «Mi sono rivolto alla Regione Emilia Romagna e alla prefettura di Piacenza, inoltre ho girato il problema al collega Gianluca Galimberti di Cremona che ha a sua volta contattato la prefettura di riferimento. Da Bologna, Piacenza e Cremona ci hanno spiegato che queste deroghe non sono consentite, in quanto il Dpcm non può essere scavalcato da nessun ente e parla chiaro: i confini regionali possono essere oltrepassati solo per motivi di lavoro o per necessità di salute». L’accordo che consentirebbe ai cittadini di Viadana, Boretto e Brescello di attraversare il Po, quindi, secondo Quintavalla potrebbe essere impugnato. E in base a quanto riferito, le prefetture non sembrano dunque intenzionate a replicarlo fra Piacenza e Cremona.

