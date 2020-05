Coronavirus, Morandi: 'Ho rischiato grosso, ora riparto'

CASTELVETRO (15 maggio 2020) - Un mese fa ha lasciato l'ospedale Maggiore di Cremona, dopo quindici giorni di ricovero. Diagnosi: Covid 19. Oggi, dopo due tamponi negativi, un periodo di quarantena e un po' di riposo, sta bene e, anzi, aspetta la ripartenza. Fabio Morandi, classe 1955, è da sempre il commerciante di tappeti. Il suo negozio, lungo la Statale, tra Mezzano e Croce, appartiene alla storia del commercio locale, da quando, a fine anni '50, i suoi genitori avviarono una attività che ha fatto il giro d'Italia e del mondo.

E' pronto a riaprire? «Sono pronto da un bel po'. Sono stati mesi durissimi per il commercio. Per me anche di più. Due settimane in ospedale, a Cremona. Dico la verità: ho rischiato di finire in Terapia intensiva, ci sono andato molto vicino. Avrei avuto bisogno del cosiddetto 'casco', solo che dove mi trovavo io ce n'era uno solo ed era già occupato. Ho girato diversi reparti, finché sono arrivato in Medicina. E lì pian piano ho cominciato a migliorare, un po' per giorno».

Cosa si aspetta dal futuro? «È la domanda che ci facciamo tutti. Spero che il passato e ciò che di buono hai fatto nella vita contino ancora qualcosa. I concorrenti sono agguerriti, penso a Ikea, a Amazon».

