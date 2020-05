Coronavirus, Giorgio: 'Dopo due lunghi mesi ritrovo la mia vita'

GRONTARDO (15 maggio 2020) - La sua foto mentre accanto al letto dell’ospedale abbraccia la moglie Rosa è diventata una delle immagini simbolo di questi mesi. Ma, alla fine, è arrivata la notizia a lungo attesa: dopo due mesi in un letto di ospedale, ieri Giorgio Franzini, 77 anni, è tornato a casa, a Levata. È stato dimesso dalla clinica delle Figlie di San Camillo, in via Filzi, dove era stato trasferito per un periodo riabilitativo, dopo la degenza cominciata a metà marzo. Ad accoglierlo tutta la sua famiglia, a partire dalla moglie Rosa, e, col pensiero, anche molti suoi compaesani che lo hanno aspettato durante queste settimane per condividere preoccupazioni, speranze. Appeso sotto il portico lo striscione preparato dalla nipotina Emma, 4 anni, insieme alla nuora Barbara e al figlio Edoardo. Una scritta semplice che dice tutto: «Bentornato nonno». Una torta freschissima ha completato il clima di festa, mentre Giorgio Franzini, dimagrito ma in forma, quasi incredulo nel ritrovare il mondo di casa sua, pur faticando a trattenere le lacrime, ha raccontato l’emozione del ritorno.

