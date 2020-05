Perde il controllo dell'auto e abbatte il guardrail, ricoverata 86 enne

CREMONA (13 maggio 2020) - Incidente alle ore 11,35 di questa mattina in via Seminario, all'intersezione con viale Cambonino. Un'anziana di 86 anni, alla guida di una Fiat 500, stava percorrendo via Seminario, proveniente da via Sauro, quando giunta in prossimità dell'incrocio usciva con l'auto dalla sede stradale, abbattendo il guardrail. Sul posto intervenivano l'ambulanza del 118, i vigili del fuoco e la Polizia locale. L'anziana è stata trasportata all'ospedale Maggiore in codice giallo.

