Ponchielli, cercasi sovrintendente

CREMONA (13 maggio 2020) - La situazione di sospensione delle attività dello spettacolo dal vivo interroga i teatri, le istituzioni culturali e le amministrazioni pubbliche, Comune in primis. Bisogna fare fronte all’emergenza e al tempo stesso ipotizzare un futuro dopo la pandemia Covid-19. Anche per questo il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli è tornato a riunirsi ieri sera, in una lunga seduta di oltre tre ore. A impegnare il presidente della fondazione, Gianluca Galimberti, il vicepresidente Francesco Marcotti e i consiglieri Anna Lazzarini, Francesca Pagani, Andrea Rurale è stato il tema dell’incarico al sovrintendente, tenendo conto della scadenza del contratto al 31 dicembre 2020 per Angela Cauzzi.

Al Cda infatti — come da statuto — spetta la scelta del sovrintendente «tra persone di comprovata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo dell’organizzazione teatrale. Il Sovrintendente è nominato dal Consiglio di Amministrazione per un periodo non superiore ad un triennio, salvo revoca, su delibera motivata del medesimo consiglio. Può essere riconfermato», si legge nell’articolo 23 dello Statuto della fondazione. Per questo il CdA ha deciso per la nomina del vertice dirigenziale del Ponchielli di procedere alla raccolta di curricula e di candidature da parte dei membri del consiglio di amministrazione, curricula poi da vagliare. Per questo compito di selezione si è deciso, inoltre, di farsi affiancare da una società cosiddetta di cacciatori di teste, ovvero specializzata a valutare e individuare profili dirigenziali di primissimo piano.

La riconferma di Angela Cauzzi a sovrintendente non è pertanto né automatica, ma neppure preclusa. Tutto ciò, ovviamente, non esclude la partecipazione del sovrintendente in carica a concorrere nuovamente al ruolo apicale del Ponchielli. Le tempistiche non dovrebbero essere eccessivamente lunghe, compatibilmente al periodo di stand by che tutte le attività stanno vivendo a causa della pandemia globale.