Le idee per un mondo nuovo, contest della Cattolica

CREMONA (13 maggio 2020) - «Ragazzi vi aspetto al campus di Santa Monica della Cattolica il prossimo ottobre», ha affermato Fabio Antoldi nel congedare i vincitori del contest, promosso dalla Cattolica, «Generazione Creativa», quasi a compensare una premiazione che si è svolta in collegamento via Teams. In tempi normali la cerimonia di restituzione dei lavori di imprenditoria innovativa degli studenti delle scuole superiori cremonesi e mantovane avrebbe avuto come cornice la Sala Maffei di Camera di Commercio. L’entusiasmo dei ragazzi premiati nel corso del collegamento è bastato per dare speranza, per offrire un’iniezione di fiducia a Fabio Antoldi, ideatore e animatore della manifestazione con l’apporto organizzativo di Emanuela Tabusso e ai giurati: Roberto Baioni, vice direttore generale responsabile direzione affari di Credito Padano, Giorgio Bonoli , direttore Confesercenti, Francesca Romagnoli del Punto Nuova Impresa della Camera di Commercio, Lorenzo Morelli, direttore Distas della Cattolica, Massimo Rivoltini, presidente di Confartigianato Cremona e lo stesso Antoldi, direttore del Cersi. Quest’anno Generazione Creativa, ideato e promosso dalla Facoltà di Economia e Giurisprudenza e dalla Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali del campus della Cattolica, con il sostegno di Credito Padano, ha coinvolto 154 studenti di quarta e quinta superiore delle scuole del territorio cremonese e mantovano.

A vincere il contest 2020 è stato il liceo Manin con l’applicazione «Do It Green Way», un gioco a tema ambientale in cui è possibile ottenere, con il superamento dei vari livelli, monete virtuali. Autogestendosi economicamente attraverso le pubblicità, l’applicazione, nell’idea dei ragazzi, tramuta monete virtuali in denaro effettivo da devolvere in beneficenza a associazioni come WWF o SaveTheOcean. A realizzare l’idea sono stati: Maria Clara Folli, Giacomo Bassi, Chiara Quintavalla e Paola Vacchelli, guidati dalla professoressa Rossella Russo.

Al secondo posto si è classificato l’istituto Stanga con il progetto «Mainstream Corporation» ovvero la creazione di una bioplastica, ecosostenibile, impiegando la pianta infestante Sorghum Halepense, comunemente detta sorghetta. A firmare il progetto sono stati: Simone Rimanelli, Carolina Lozza, Matteo Somenzi, Cesare Maugeri, Federico Frati, Pietro Pellizzoni, guidati dalla professoressa Flaminia Cima.

A guadagnarsi il terzo gradino del podio è stato, invece, «Life’s Clock», ovvero un orologio salvavita impermeabile che permette di misurare il battito cardiaco e in caso rilevi un rischio di collasso per alcune patologie specifiche (come shock-anafilattico, asma, orticaria, bradicardia, tachicardia ecc…) inietta una dose minima di adrenalina. A realizzare il progetto sono stati Giulia Mapelli, Christian Mariani, Filippo Tommaso Polimeno, Gabriele Severgnini e Gabriele Biondi, guidati dal docente dell’istituto Pacioli di Crema, Dario Faccini.

Fuori classifica ma con menzione speciale per la bontà dell’idea si è classificato «Reflex Solution», uno specchio sulla superficie del quale si posizionano dei sensori collegati ad una interfaccia, dove vengono caricate e stoccate le principali caratteristiche e parametri fisici di una o più persone che poi vengono riconosciute tramite il riconoscimento del viso». Un’idea firmata da Eduard Ionut Gologan, Simranjit Kaur, Alessandro Antonini, Muskan Kaur del Ghisleri, guidati da Gloria Grazioli.

