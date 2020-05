'L'Aquilone' di Radio Zeus: in onda martedì 12 maggio alle ore 15

CREMONA (12 maggio 2020) - Radio Zeus pensa ai bambini. Sulla scia dell’iniziativa “Fate i compiti insieme a noi” lanciata dal quotidiano La Provincia di Cremona e Crema, l’emittente cremonese si è chiesta come i più piccoli stanno trascorrendo queste lunghe giornate in casa e ha ideato il programma: “L' Aquilone... favole per volare con la fantasia”.

Anche oggi l’appuntamento con l'ottava puntata è fissato alle 15 con la voce narrante di Maurizio Amigoni De Stefani. Il programma ha lo scopo di intrattenere i più piccini: sarà raccontata una favola e ne sarà spiegato il significato, così da regalare qualche minuto di sana fantasia e normalità ai più piccoli. “I bambini sono il nostro futuro è dobbiamo preservarli il più possibile da ciò che sta accadendo ora”, sottolinea Amigoni De Stefani.

[GUARDA IL VIDEO]

Per ascoltare Radio Zeus ci si può collegare al sito www.radiozeus.it oppure scaricare la app gratuita per iOS e Android oppure guardare la TV sul canale 735.