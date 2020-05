Mascherine a 0,61 euro? «Finalmente ci sono!»

CREMONA (12 maggio 2020) - Finalmente sono arrivate. Le prima mascherine chirurgiche a prezzo calmierato sono state consegnate alle farmacie della città nella mattinata di ieri. I dispositivi erano ormai da tempo introvabili in tutto il territorio: per lunghissimi giorni i farmacisti hanno dovuto scuotere la testa di fronte alla raffica di richieste dei clienti. Qualcosa era andato storto dopo lo sbandierato accordo sottoscritto il 27 aprile dal commissario straordinario Domenico Arcuri con Ordine dei farmacisti, Federfarma e Assofarm: per una settimana abbondante nessuna traccia dell’annunciata cascata di mascherine. Gran parte del materiale reperito dal Governo, infatti, risultava sprovvisto della certificazione per la commercializzazione. La svolta è arrivata pochi giorni fa grazie ad una nuova intesa. Le mascherine di Stato sono ora disponibili al prezzo concordato di 61 centesimi, ovvero 50 centesimi più Iva.

